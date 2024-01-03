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Украинец Лень не спас "Сакраменто" от сенсационного поражения в регулярке НБА

Сакраменто, Среда 03 января 2024 10:56
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Украинец Лень не спас "Сакраменто" от сенсационного поражения в регулярке НБА Фото: Алексей Лень (слева) провел 13 минут на паркете (news-daily.com)
Автор: Антон Федорцив

Центровой "Сакраменто Кингз" Алексей Лень получил игровое время в противостоянии регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с "Шарлотт Хорнетс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

30-летний украинец начал матч на скамейке запасных. В стартовой пятерке "Кингз" появились Фокс, Дуарте, Сабонис, Мюррей и Барнс.

Лень получил неплохие минуты позже. В общей сложности в игре он провел 13 минут без одной секунды. За отведенное время украинец успел набрать 3 очка, сделал 4 подбора и отдал 3 передачи. Результат по статистическому показателю "плюс-минус" отрицательный (-1).

Центровой только раз бросил с игры на два очка. Эта попытка оказалась точной, как и один из двух бросков с линии штрафных. Кроме того, Лень допустил одну потерю мяча и дважды сфолил.

В конце концов, "Сакраменто" потерпел домашнее поражение (104:111). Основной центровой "Кингз" Сабонис завершил поединок с дабл-даблом (23 очка, 19 подборов). Команда Леня осталась на 5-й строчке Западной конференции НБА. "Шарлотт" – за пределами плей-офф на Востоке.

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