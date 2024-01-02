Легендарный клуб НБА отчислил украинца: он провел в команде 10 дней

Центровой сборной Украины Дмитрий Скапинцев вылетел из ростера "Нью-Йорк Никс" после двух матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NY_KnicksPR .

"Никс" отказались от услуг 25-летнего украинца. Он заключил двусторонний контракт с двукратным чемпионом НБА только 23 декабря.

Скапинцев экстренно попал в ряды "Нью-Йорка" из Джи-Лиги. Центровой должен был подстраховать команду после травм Робинсона и Симса. Он успел провести 2 поединка за "Никс", сыграв по минуте против "Милуоки" и "Индианы". Результативными действиями украинец не отличился.

В декабре Скапинцев стал победителем внутрисезонного турнира Джи-Лиги. Там он защищал цвета фарм-клуба "Никс" – "Уэстчестера". Средние цифры в нынешнем сезоне – 5.9 очков, 4.3 подбора, 1.7 передача, 1.2 блокшота и 0,5 перехватов за почти 19 минут в игре.

Кто такой Дмитрий Скапинцев

Уроженец Черкасс, воспитывался в структуре местных "Мавп". Дебютировал на профессиональном уровне в составе родной команды в 2015 году.

Не была выбрана ни одна из команд на драфте НБА-2020. Сезон 2021/22 начал в составе "Киев-Баскета". После полномасштабного вторжения РФ в Украину и остановки отечественного чемпионата перебрался в литовский "Панявежис". Оттуда переехал за океан.

В рядах сборной Украины впервые сыграл в 2020-м. Провел 11 матчей за "сине-желтых", в том числе три поединка на Евробаскете-2022.