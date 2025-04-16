Эти дома дешевле и быстрее в строительстве: что украинцы выбирают вместо квартир

Спрос на строительство жилья "под ключ" в Украине стремительно растет - количество объявлений на рынке увеличилось почти вдвое, а откликов стало больше более чем на 50%.

Какие дома и в каких регионах выбирают украинцы, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Спрос на строительство "под ключ" в Украине стремительно растет. По данным OLX, с 2021 года количество объявлений в этой категории увеличилось на 181%, а количество откликов - на 54%. После падения активности в 2022 году из-за полномасштабного вторжения РФ рынок начал восстанавливаться уже в 2023-м и продолжает расти.

Почему украинцы выбирают "под ключ"

Такой формат привлекает по нескольким причинам:

Экономия времени и удобство. Заказчику не нужно самостоятельно искать подрядчиков и контролировать каждый этап. Все - от проекта до сдачи объекта - выполняет одна компания.

Гарантии качества. Большинство исполнителей предоставляют гарантии на материалы и работы.

Комплексность. В строительство часто входит подведение коммуникаций, внутренняя отделка и помощь с оформлением документов.

Где наибольший спрос

Больше всего объявлений и отзывов о строительстве под ключ зафиксировано в Киевской области - почти половина всех предложений в Украине. На втором месте - Львовская область, где из-за перемещения населения спрос вырос почти втрое.

Зато в прифронтовых регионах, в частности в Херсонской области, количество объявлений уменьшилось на 70%, а количество отзывов - на 95%.

Ценообразование: от материалов до сроков

На стоимость строительства влияет несколько факторов:

цены на стройматериалы - из-за инфляции и логистических проблем они выросли;

тип технологии - каркасные и модульные дома дешевле традиционных, но имеют ограничения;

регион и сроки - в популярных областях цены выше, а срочное строительство стоит дороже;

дефицит кадров - строительная отрасль особенно пострадала от нехватки специалистов.

Как украинцы финансируют строительство

Для финансирования проектов доступны:

банковские кредиты;

государственная программа "Власний дім" - льготное кредитование для сельских жителей;

программа "єВідновлення" - компенсация за разрушенное жилье, если есть собственный земельный участок.

Что в тренде: модульные и каркасные дома

Среди популярных запросов - каркасные и модульные дома. Их преимущества - скорость монтажа и относительная дешевизна. В то же время модульные конструкции имеют меньше вариантов дизайна, а каркасные - уступают кирпичным в прочности.

Перспективы рынка: все зависит от войны и экономики

Дальнейший рост напрямую зависит от ситуации с безопасностью. Если она стабилизируется, спрос вернется даже в прифронтовые регионы.

Также важную роль играет развитие энергоэффективных решений и новых технологий, удешевляющих строительство и сокращающих сроки.

Однако риски остаются: нестабильные поставки, инфляция, задержки или уничтожение объектов в результате боевых действий.