Эти дома дешевле и быстрее в строительстве: что украинцы выбирают вместо квартир
Спрос на строительство жилья "под ключ" в Украине стремительно растет - количество объявлений на рынке увеличилось почти вдвое, а откликов стало больше более чем на 50%.
Какие дома и в каких регионах выбирают украинцы, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на данные OLX Недвижимость.
Спрос на строительство "под ключ" в Украине стремительно растет. По данным OLX, с 2021 года количество объявлений в этой категории увеличилось на 181%, а количество откликов - на 54%. После падения активности в 2022 году из-за полномасштабного вторжения РФ рынок начал восстанавливаться уже в 2023-м и продолжает расти.
Почему украинцы выбирают "под ключ"
Такой формат привлекает по нескольким причинам:
Экономия времени и удобство. Заказчику не нужно самостоятельно искать подрядчиков и контролировать каждый этап. Все - от проекта до сдачи объекта - выполняет одна компания.
Гарантии качества. Большинство исполнителей предоставляют гарантии на материалы и работы.
Комплексность. В строительство часто входит подведение коммуникаций, внутренняя отделка и помощь с оформлением документов.
Где наибольший спрос
Больше всего объявлений и отзывов о строительстве под ключ зафиксировано в Киевской области - почти половина всех предложений в Украине. На втором месте - Львовская область, где из-за перемещения населения спрос вырос почти втрое.
Зато в прифронтовых регионах, в частности в Херсонской области, количество объявлений уменьшилось на 70%, а количество отзывов - на 95%.
Ценообразование: от материалов до сроков
На стоимость строительства влияет несколько факторов:
- цены на стройматериалы - из-за инфляции и логистических проблем они выросли;
- тип технологии - каркасные и модульные дома дешевле традиционных, но имеют ограничения;
- регион и сроки - в популярных областях цены выше, а срочное строительство стоит дороже;
- дефицит кадров - строительная отрасль особенно пострадала от нехватки специалистов.
Как украинцы финансируют строительство
Для финансирования проектов доступны:
- банковские кредиты;
- государственная программа "Власний дім" - льготное кредитование для сельских жителей;
- программа "єВідновлення" - компенсация за разрушенное жилье, если есть собственный земельный участок.
Что в тренде: модульные и каркасные дома
Среди популярных запросов - каркасные и модульные дома. Их преимущества - скорость монтажа и относительная дешевизна. В то же время модульные конструкции имеют меньше вариантов дизайна, а каркасные - уступают кирпичным в прочности.
Перспективы рынка: все зависит от войны и экономики
Дальнейший рост напрямую зависит от ситуации с безопасностью. Если она стабилизируется, спрос вернется даже в прифронтовые регионы.
Также важную роль играет развитие энергоэффективных решений и новых технологий, удешевляющих строительство и сокращающих сроки.
Однако риски остаются: нестабильные поставки, инфляция, задержки или уничтожение объектов в результате боевых действий.
Ранее РБК-Украина писало, что рынок жилья в Украине оживает - спрос растет, государство стимулирует покупку через программы ипотеки, особенно "єОселя". Эксперты говорят, что сейчас неплохой момент для инвестирования, если есть стабильный доход и готовность к тратам. Цены пока не взлетают, но со временем могут вырасти.
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