Топ-10 вакансий для украинцев в Нацгвардии: какую работу и зарплаты предлагают

В Национальной гвардии Украины обнародовали 10 лучших актуальных вакансий, на которые могут претендовать военнообязанные граждане (в рамках мобилизационных процессов) или же действующие военнослужащие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НГУ в Facebook.
В десятку лучших вакансий от Национальной гвардии Украины (на специализированной платформе robota.ua) по состоянию на понедельник, 6 января, попали различные предложения.
Так, 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" ищет травматолога.
Денежное обеспечение - от 25 000 до 125 000 гривен.
При этом основные обязанности человека на этой должности будут такими:
Вакансия травматолога (скриншот: robota.ua)
Центральное отделение комплектования НГУ (г. Днепр) ищет мастера по ремонту техники.
Денежное обеспечение - от 20 000 до 120 000 гривен.
Основные требования к кандидату на должность являются следующими:
Вакансия мастера по ремонту техники (скриншот: robota.ua)
То же Центральное отделение комплектования НГУ (г. Днепр) ищет стрелка.
Денежное обеспечение на этой должности также составляет от 20 000 до 120 000 гривен.
При этом главные критерии отбора:
Вакансия стрелка (скриншот: robota.ua)
Отдел комплектования НГУ (г. Киев) ищет механика-водителя.
Денежное обеспечение - от 22 000 до 122 000 гривен.
Требования к кандидату на должность указаны следующие:
Вакансия механика-водителя (скриншот: robota.ua)
Бригада "Рубіж" (в/ч 3018 в г. Гостомель) НГУ приглашает мотивированных и ответственных специалистов на военную службу по контракту и по призыву по мобилизации. Ищут, в частности, инструктора - для обеспечения эффективности деятельности военных подразделений.
Денежное обеспечение - от 25 000 до 125 000 гривен.
Требования к кандидату на должность такие же, как в предыдущей вакансии:
Вакансия инструктора (скриншот: robota.ua)
Тем временем 27 Печерская бригада Национальной гвардии Украины (в/ч 3066) ищет оператора БПЛА.
Денежное обеспечение - от 25 000 до 125 000 гривен.
К основным обязанностям человека на этой должности относятся следующие:
Вакансия оператора БПЛА (скриншот: robota.ua)
Южное отделение комплектования НГУ (г. Одесса) ищет оператора РЭБ.
Денежное обеспечение - от 21 000 до 121 000 гривен.
Среди обязанностей в вакансии упоминаются следующие:
Между тем среди требований:
Вакансия оператора РЭБ (скриншот: robota.ua)
Западное отделение комплектования НГУ (г. Львов) ищет пулеметчика в в/ч 3113 (Черновцы, Черновицкая область).
Денежное обеспечение - от 20 000 до 120 000 гривен.
Образование для этой вакансии необходимо полное общее среднее. Опыт работы - необязателен.
В то же время человек должен быть пригодным к прохождению военной службы.
Вакансия пулеметчика (скриншот: robota.ua)
То же Западное отделение комплектования НГУ (г. Львов) ищет повара для штурмовой бригады "Червона Калина".
Денежное обеспечение - от 25 000 до 125 000 гривен.
Среди требований к кандидату:
Вакансия повара (скриншот: robota.ua)
Тем временем в воинскую часть 4114 НГУ (Западное ОТО) ищут кинолога.
Денежное обеспечение - от 20 000 до 120 000 гривен.
Требования к кандидату на должность следующие:
Вакансия кинолога (скриншот: robota.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, что для военных и их семей создали единую платформу "На связи" (чем она полезна).
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