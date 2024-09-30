ТОП-10 вакансий в Нацгвардии: кого ищут и сколько платят за работу в армии

Украинцы, которые сейчас присоединятся к рядам Национальной гвардии, могут рассчитывать на выплаты в размере от 22 тыс. грн. до 200 тыс. грн. – все зависит от выбранной специальности и места службы.

Свежие вакансии в НГУ

Водитель БТР нужен 18-й Славянской бригаде НГУ. В этой должности можно получать от 22 тыс. грн. до 122 тыс. грн. Ищут человека, имеющего водительское удостоверение с открытой категорией "С" и готового нести службу в зоне активных боевых действий.

В его обязанности входит:

проведение эксплуатационных работ и технического обслуживания боевых машин

своевременное и безопасное выполнение задач по перевозке военнослужащих, боевой техники и грузов на указанные пункты

соблюдение правил дорожного движения и безопасности во время управления БТР

выполнение других связанных с должностью задач по указанию руководства

Старший оператор РЭБ нужен в военной части НГУ (Одесская обл.). Заработная плата в этой должности будет составлять от 22 тыс. грн. до 122 тыс. грн. Претендентам на эту должность необходимо иметь опыт работы в сфере электроники и знания технических особенностей радиоэлектронных средств.

В его обязанности входит:

выполнение работ по обслуживанию и ремонту электронно-вычислительной техники

контроль состояния технических средств

выполнение задач руководства

Мастер отделения технического обслуживания взвода радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нужен в бригаде "Азов". Военнослужащие могут зарабатывать на этой должности от 25 тыс. грн. до 125 тыс. грн. Специалист должен иметь высшее техническое образование, опыт работы со средствами связи, навыки работы с паяльником, знания в области связи, а также уметь читать схемы. В его обязанности будет входить конструирование, ремонт и обслуживание средств РЕБ.

Командир танка Т-64/Т-72/Т-80 нужен в бригаде "Азов". На этой должности также можно зарабатывать от 25 тыс. грн. до 125 тыс. грн. В бригаде готовы рассматривать мотивированных кандидатов без боевого опыта, желающих учиться. В обязанности специалиста входит управление действиями экипажа танка при ведении им боевых действий, учебно-боевой деятельности и технического обслуживания.

Оператор (сантехник) бане-стирального комбината нужен в бригаду "Азов". Заработная плата на должности составляет от 25 тыс. грн. до 125 тыс. грн. Кандидат должен знать сантехнические системы, водоснабжение, канализацию и отопление, а также уметь устанавливать, ремонтировать и обслуживать оборудование.

В его обязанности будет входить:

монтаж и ремонт – установка, ремонт и обслуживание сантехнического оборудования, систем водоснабжения, канализации и отопления

профилактика – регулярная проверка сантехнических систем для предупреждения аварий и сбоев в работе

аварийные работы – быстрое реагирование на поломки и аварийные ситуации, особенно в полевых условиях или во время боевых действий

Монтажник оборудования также нужен бригаде "Азов". Заработная плата на должности составляет от 25 тыс. грн. до 125 тыс. грн. На эту должность сможет попасть человек от 18 до 40 лет, умеющий работать с электроинструментами, на высоте и знающий основы работы и настройки интернет-оборудования.

В обязанности этого специалиста будет входить:

подключение и обслуживание абонентов

прокладка кабеля и обслуживание текущей сети

настройка сетевого оборудования абонентов

установка роутеров, wifi мостов, антенн

В бригаду "Рубеж" нужны боевой медик, связист, номер обслуги минометного расчета, пулеметчик. Заработная плата на этих должностях составляет от 25 тыс. грн. до 200 тыс. грн. Претенденты на эти должности должны быть пригодны к военной службе по состоянию здоровья и моральным качествам, не могут употреблять алкоголь и психотропные вещества, без судимостей и быть готовыми к работе в зоне боевых действий.

В обязанности на этих должностях входит: