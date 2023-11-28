"Тон изменился". США угрожают тюрьмой за нарушение потолка цен на нефть РФ, - Bloomberg

Соединенные Штаты Америки пригрозили ввести тюремное заключение для тех, кто нарушает ограничение цен на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По информации издания, Министерство финансов США направило 30 компаниям, которые контролируют около 100 танкеров, письма с требованием предоставить обширную информацию и документы о перевозках и компаниях, участвующих в них.

"В письме содержалась угроза тюремного заключения, если получатели не выполнят требования в полном объеме", - уточняют журналисты.

При этом представители двух страховщиков рассказали изданию, что тон разговоров с американскими властями изменился в последние недели.

Вместе с письмами США ввели санкции против нескольких конкретных судов и их владельцев, уточняют в Bloomberg. Под ограничения попали малоизвестные компании, большинство из которых в конечном итоге принадлежали "Совкомфлоту" - государственной российской танкерной компании.

Ценовой потолок на нефть РФ

Напомним, еще в конце прошлого года страны G7 и Евросоюза решили ввести ограничение цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Это необходимо для того, чтобы ограничить возможность страны-агрессора зарабатывать при помощи экспорта.

Но уже в конце сентября этого года издание Financial Times сообщило, что России удалось увеличить свои доходы от сырья, несмотря на ограничения. Она обходит ценовые ограничения.

По информации издания, доходы Кремля от нефти в 2023 году, вероятно, будут составлять как минимум на 15 млрд долларов больше, чем ожидалось.