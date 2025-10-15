Tomahawk от Трампа. Минобороны США уже разработало план передачи, - NYT

Автор статьи отмечает, что поставки "Томагавков" будут связаны с "огромными трудностями", ведь Украина не имеет пусковых установок, которые необходимы для запуска этих ракет.

Для нанесения ударов Киеву потребуется американская пусковая установка Typhon, но военные чиновники США считают, что это приблизит их к "прямой конфронтации с Россией". Вероятность эскалации подтверждают и последние угрозы Кремля, которые звучали на фоне многочисленных новостей о Tomahawk.

Издание отмечает, что Трамп считал, что российский диктатор Владимир Путин согласится сесть за стол переговоров только от одной угрозы предоставления "Томагавков" Украине. Вероятно, этот шаг свидетельствует о разочаровании президента США российским коллегой, который не хочет останавливать войну.

Лиана Фикс, эксперт по вопросам Европы в Совете по международным отношениям, считает, что решение о передаче Tomahawk будет зависеть от того, удастся ли Путину убедить Трампа в том, что этот шаг "приведет к ядерной войне".

В то же время она предполагает, что предоставление Киеву этих ракет будет свидетельствовать о "скоординированной кампании давления со стороны Европы", направленной на усиление поддержки Украины, которая может заставить РФ остановить войну.