Толерантність в Україні: обмеження прав яких груп підтримують громадяни

У жовтні 2020 року 25,8% українців вважають, що права людини наркозалежних безумовно повинні бути обмежені. Ще 37,5% респондентів заявили, що права людини для цієї групи можуть бути обмежені за певних обставин.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи".

За даними опитування, 23,2% опитаних підтримують обмеження прав олігархів, ще 26,7% - за певних умов.

Обмеження прав колишніх засуджених схвалюють 13,2% респондентів, 33,2% - за певних обставин.

Крім того, 21,8% підтримують обмеження для людей з певними політичними поглядами, 23,8% - за певних умов.

Обмеження прав представників ЛГБТКІ+ спільноти підтримують 17.4%, ще 24.4% - за певних обставин.

Також 10,3% схвалюють обмеження прав ромів, 27,8% - за певних умов.

Опитування проведене фондом "Демократичні ініціативи" протягом 6-19 жовтня 2020 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитано 2002 респонденти методом "віч-на-віч". Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, половина українців (50%) вважають, що органи державної влади та місцевого самоврядування в Україні вдавалися до обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина у процесі боротьби з поширенням коронавірусної інфекції. Не згодні з цим менше третини опитаних (30%).

За даними опитування КМІС, індекс ксенофобії в Україні, розрахований як середня соціальна дистанція до 13 етнічних та лінгво-етнічних груп (всі групи, крім кримських татар), в 2019 році знизився до позначки 4,01.