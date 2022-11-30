RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Токмаке ВСУ ликвидировали "руководителя милиции" оккупантов (фото)

Фото: в Токмаке ВСУ ликвидировали "руководителя милиции" оккупантов (t.me/riamelitopol)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 30 ноября, стало известно о гибели коллаборанта, который сотрудничал с оккупантами в Токмаке (Запорожская область). Ликвидированный Алексей Кошель был так называемым "руководителем милиции" россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "РИА Мелитополь".

"После успешной работы артиллерии ВСУ по позициям оккупантов во временно оккупированном Токмаке был ликвидирован так называемый "начальник УВД" по городу Токмаку и Токмакскому району Алексей Кошель", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее в Мелитополе взорвали так называемого "замминистра по спорту региона". Взрыв раздался в подъезде дома, где жил коллаборант.

Напомним, в Мелитополе местные партизаны ликвидировали нескольких вражеских офицеров высокого ранга.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область