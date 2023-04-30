В Токмаке за ночь случились два "хлопка". СМИ узнали, куда "прилетело"

"Оккупанты сообщают, что этой ночью от ВСУ во временно оккупированный Токмак дважды "прилетало", - говорится в сообщении.

Как отмечается, первый раз попадание было по железнодорожному депо, второй раз - по СТО.

Как сообщалось, во вторник, 25 апреля, во временно захваченном российскими оккупантами Токмаке Запорожской области раздавались взрывы. Тогда насчитали 12 "прилетов".

Напомним, ранее в воскресенье, 9 апреля, произошло несколько взрывов возле временно оккупированного Токмака Запорожской области. Известно о 6 "хлопках".