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В районе оккупированного Токмака раздалась серия взрывов

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Запорожье, Воскресенье 09 апреля 2023 15:25
В районе оккупированного Токмака раздалась серия взрывов Фото: в районе оккупированного Токмака раздалась серия взрывов 9 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 9 апреля, произошло несколько взрывов возле временно оккупированного Токмака Запорожской области. Известно о 6 "хлопках".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Шесть громких взрывов в районе временно оккупированного Токмака. Наша ива кацапов бьет", - написал он.

В районе оккупированного Токмака раздалась серия взрывов

Как сообщалось, в последние две недели взрывы во временно оккупированном Мелитополе стали звучать чаще. После этих "хлопков" были уничтожены 15 военных группировок врага, а оккупанты начали заменять местных коллаборантов на приезжих из РФ.

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