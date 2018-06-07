На Лондонській фондовій біржі стався перший за сім років збій

Відкриття Лондонської фондової біржі затрималося на годину

На Лондонській фондовій біржі сьогодні стався перший за сім років технічний збій, в результаті чого біржа відкрилася на годину пізніше звичайного. Про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що сьогодні вранці відкриття торгів на Лондонській фондовій біржі відклали з технічних причин, які на даний момент врегульовані.

Зазначимо, біржа відкривається в 08:00 за лондонським часом з 1999 року. З тих пір її відкриття затримувалося вкрай рідко. До цього останній збій був зафіксований у 2011 році в результаті неполадок після початку використання нової ІТ-системи.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей погодилася розглянути введення заборони на торгівлю державними бондами Росії на біржах Лондона.