У Токіо від спеки загинули майже 80 людей

Від початку серпня в Токіо (Японія) щонайменше 79 осіб померли від впливу спекотної погоди. Більш як 80% з них - це люди у віці понад 70 років.

Про це повідомляє NHK.

Як повідомляється, переважна більшість людей померли у своїх будинках і квартирах, де не були встановлені кондиціонери.

Так, у Токіо цього тижня встановилася спекотна погода, стовпчик термометра піднявся до 36 градусів. Місцева влада рекомендує людям вдень знаходитись в приміщеннях з кондиціонерами і часто вживаючи воду.

Напередодні у японському місті Хамамацу (префектура Сідзуока) синоптики зафіксували підвищення температури до 41,1 градуса. Це стало повторенням історичного температурного рекорду два роки тому.

Нагадаємо, раніше жертвами повені в Японії, спричиненої сильними зливами, стали 70 людей, ще 13 осіб вважаються зниклими безвісти.

Крім того, за минуле літо у Франції в дні аномальної спеки загинули 1500 осіб.