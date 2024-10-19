В Токио офис правящей партии Японии забросали "коктейлями Молотова"

В субботу мужчина бросил несколько "зажигательных бомб" в штаб-квартиру правящей партии Японии в Токио. Сообщений о пострадавших не поступало.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Полиция Токио отказалась от комментариев, отметив, что дело все еще расследуется.
Мужчина, арестованный на месте, врезался на своей машине в ограждение, сообщают японские СМИ с места событий. Мотивы его нападения пока не ясны.
Правящая Либерально-демократическая партия становится все более непопулярной среди общественности из-за разрастающегося финансового скандала, связанного с сомнительным финансированием и подозрениями в уклонении от уплаты налогов.
Партия отказалась комментировать нападение, переадресовав все вопросы полиции.
Выборы в нижнюю палату парламента Японии назначены на 27 октября.
Недавно Либерально-демократическая партия выбрала нового лидера, премьер-министра Сигэру Исибу, надеясь представить новый имидж. Но опросы показывают, что ее популярность резко падает, хотя пока неясно, потеряют ли они контроль над большинством в нижней палате на предстоящих выборах, учитывая раскол в оппозиции.
Напоним, ключевые законодатели США призвали Японию ужесточить ограничения на продажу оборудования для производства микросхем Китаю. Они предупредили, что если Токио не предпримет никаких действий, Вашингтон может ввести собственные ограничения для японских компаний.
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