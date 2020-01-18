У Токіо під час нападу в ресторані постраждали три людини

У Токіо під час нападу в ресторані, розташованому в столичному районі Сіндзюку, постраждали три людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Повідомляється, що чотири людини, що зображували із себе клієнтів ресторану, підняли шум, після чого поранили ножем трьох співробітників закладу. Один з постраждалих отримав серйозне поранення, проте його життю нічого не загрожує.

Нападники втекли, поліція розслідує кримінальну справу за фактом замаху на вбивство.

Нагадаємо, в Японії невідомий чоловік накинувся з ножем на групу школярів, які чекали автобус на зупинці. В результаті загинули двоє дітей. Інцидент стався в місті Кавасакі рано вранці у вівторок, 28 травня. Ще 19 осіб були поранені, серед них були діти 6-7 років.

Інформація про напад на автобусній зупинці надійшла в поліцію близько 8:00 ранку за місцевим часом. На місці події правоохоронці побачили поранених дітей. Їх доставили в три міських лікарні.

Раніше в Японії чоловік напав з ножем на пасажирів швидкісного поїзда, в результаті чого одна людина загинула, двоє отримали поранення.