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Токіо виключає можливість скасування Олімпійських ігор

Автор: РБК-Україна

На сьогодні немає такого сценарію, при якому Олімпійські ігри в Токіо в 2021 році будуть скасовані. Хоча більша частина громадян Японії виступає проти Олімпіади.

Про це заявила губернатор Токіо Юріко Коїке, передає France 24.

На її думку, досвід Олімпіади в Токіо вплине на проведення зимових ігор 2022 року в Пекіні і літніх 2022 року в Парижі. Вона також зазначила, що раніше влада виключила варіант з перенесенням змагань.

"Громадяни світу розглядають Олімпіаду в Токіо як символ того, що людство переможе коронавірус. Якщо Токіо не зробить всі зусилля проти коронавірусу, що тоді станеться з Парижем через чотири роки? Думаю, ми повинні успішно провести Олімпіаду в Токіо, це матиме серйозний вплив на майбутні Ігри в Парижі", - додала Коїке.

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Зазначимо, Олімпійські ігри пройдуть з 23 липня по 8 серпня 2021 року. При цьому назву "Токіо-2020" збережено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вболівальників можуть допустити на Олімпійські ігри в Токіо.

Очікується, що організатори в березні 2021 року проведуть серію тестових змагань на олімпійських об'єктах.

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