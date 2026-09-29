Токаев призвал заморозить войну РФ против Украины и расхвалил Путина
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев похвалил российского диктатора Владимира Путина как "выдающегося государственного деятеля". Однако призвал его "заморозить" войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Токаева во время совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Берлине, передает DWS News.
Токаев расхвалил Путина
Токаев также говорит, что считает главу Кремля наиболее приемлемой политической фигурой и для Центральной Азии, и для Европы, и для всего мира.
По его словам, он благодарен Путину за понимание его личной позиции по поводу войны в Украине.
Казахстан призывает прекратить войну
В то же время президент Казахстана подчеркнул, что Астана с начала полномасштабного вторжения России в Украину придерживается положений Устава ООН.
"Мы с большим уважением относимся к украинскому народу , его истории, культуре, традициям и, конечно же, к украинскому языку", - сказал он.
Токаев говорит, что считает немедленное прекращение войны нереалистичным, а выступает за остановку боевых действий.
"Я говорил о замораживании боевых действий на территории Украины, чтобы перейти к процессу дипломатических или любых других переговоров. Вот наша позиция", - отметил президент Казахстана.
Отношения с РФ
Однако, по словам Токаева, Казахстан стремится сохранять дружеские отношения и с Россией. У государств общая граница протяженностью 7597 километров, а в Казахстане проживает 2,7 миллиона этнических россиян и есть православная церковь.
"Все эти моменты нужно учитывать. Нельзя рубить с плеча. Казахстану нужны мир и стабильность. Без этого мы никогда не будем успешной страной", - заявил он.
Ранее РБК-Украина писало, что Казахстан вводит новые правила въезда для россиян. Теперь им придется платить за электронное разрешение на пересечение границы, а сама система будет предполагать создание цифрового профиля с биометрическими данными.
Кроме того, недавно Токаев на личной встрече с диктатором Путиным предложил "заморозить" войну России против Украины и возвратиться к условиям переговоров в Стамбуле в 2022 году.