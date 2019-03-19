Пішов у тінь: як керував Казахстаном і чому подав у відставку Назарбаєв

Нурсултан Назарбаєв був лідером Казахстану майже 30 років (kremlin.ru)

Перший і поки останній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв добровільно пішов у відставку. Політик незмінно очолював республіку без малого тридцять років – з червня 1989 року. Це рекорд перебування при владі на всьому пострадянському просторі. Про те, як Єлбаси (почесний титул Назарбаєва, що означає "лідер нації") готувався залишити посаду, хто прийде йому на зміну і чому Назарбаєв був обережний у питанні Криму – в матеріалі РБК-Україна.

Довічний лідер

"Я і моє покоління зробили для країни все, що змогли. Результати вам відомі. Світ змінюється, і приходять нові покоління", - заявив Назарбаєв у своєму відеозверненні до народу. До кінця 2020 року, коли мають відбутися наступні президентські вибори, повноваження глави держави передані голові сенату Казахстану Касим-Жомарту Токаєву, який завтра повинен скласти президентську присягу. Тому дострокові вибори, судячи з усього, проводитися не будуть.

Назарбаєв послідовно будував партійну кар'єру при СРСР. У 1984 році очолив раду міністрів Казахської РСР, 1989 року зайняв найвищу посаду в республіці, ставши першим секретарем ЦК компартії Казахстану. У 1991 році на безальтернативній основі виграв перші вибори президента у вже незалежному Казахстані. Згодом п'ять разів переобирався главою держави, в останній раз, в 2016 році, набравши 97,8% голосів.

Рішення 79-річного Назарбаєва добровільно піти з посади може виглядати несподіваним, але грунт для цього він собі явно готував заздалегідь. У лютому він звернувся в Конституційну раду Казахстану за роз'ясненням норм Основного закону про дострокове припинення повноважень глави держави і отримав відповідь, що президент може написати заяву про відставку, хоча це прямо і не прописано в Конституції. Це, природно, породило хвилю чуток про його швидкий відхід, але Назарбаєв заявив, що його звернення – "абсолютно рутинне питання" і що "дострокові вибори не загрожують".

В логіку підготовки до передачі влади цілком вкладається і лютнева відставка уряду Казахстану, який працював з 2015 року. Назарбаєв відправив уряд у відставку за те, що він не зміг забезпечити зростання економіки, розвиток малого і середнього бізнесу та покращити рівень життя населення. Незважаючи на те, що економічне зростання Казахстану в 2018 році склало 4,1%, реальні зарплати казахів продовжили падати, що пояснюється сировинної моделлю економіки держави. До речі, за свою президентську кар'єру Назарбаєв працював з дванадцятьма прем'єр-міністрами.

Наступником Назарбаєва на посаді став Касим-Жокарт Токаєв, якого називають "найбільш високопоставленим казахом всіх часів". Екс-прем'єр Казахстану в 1999-2002 роках багато років перебував на дипломатичній службі, очолював казахський МЗС, а в 2011-13 роках був заступником генерального секретаря ООН. "Поруч зі мною він працює з перших днів незалежності Казахстану. Я добре його знаю. Він людина чесна, відповідальна і обов'язкова. Цілком підтримує політику всередині країни і зовні. Я вірю, що Токаєв саме та людина, якій ми можемо довірити управління Казахстаном", - охарактеризував наступника Назарбаєв у своєму відеозверненні.

Кандидатура Токаєва як багаторічного соратника Назарбаєва давно фігурувала в списку можливих наступників, але не є єдиною. Ще одним потенційним наступником називають і племінника Назарбаєва Самата Абиша. Казахська опозиція давно вважає, що глава держави готував Абиша на своє місце, і навіть називає його "казахським Путіним". Абиш – кадровий співробітник спецслужб, з 2015 року займає посаду першого заступника голови Комітету національної безпеки Казахстану. На користь порівняння з російською операцією "наступник", яку двадцять років тому провернув Борис Єльцин, грає і його молодий за мірками політики вік – Абишу лише 40 років.

Певну складність в підборі наступника викликає те, що у Назарбаєва немає рідного сина, а є лише три доньки, тому повторити азербайджанський досвід з плавною передачею влади від Гейдара Алієва до його сина Ільхама у Єлбаси можливості немає. Втім, старша дочка Назарбаєва Даріга є депутатом сенату Казахстану і дуже активним політиком, її кандидатуру в якості спадкоємиці казахські політологи давно обговорюють. Втім, Даріга Назарбаєва останнім часом потрапила в кілька скандалів, зокрема, з відмиванням грошей та їх виведенням на рахунки в Австрії. Особисте багатство дочки президента оцінюється в 600 млн доларів.

Пішовши у відставку, Назарбаєв не покине політичний олімп, оскільки збереже за собою пост голови Ради безпеки Казахстану. Влітку минулого року він був призначений довічним головою цього органу, повноваження якого тоді ж були суттєво розширені. Тому, принаймні, на найближчу перспективу, його вплив на політичну ситуацію в Казахстані залишиться визначальним.

Кримське питання

З початком російської агресії проти України Назарбаєв намагався балансувати між Києвом і Москвою, уникаючи гострої критики однієї із сторін. При цьому анексію Криму Казахстан так і не визнав. В кінці 2014 року Назарбаєв з офіційним візитом відвідав Київ, де висловив підтримку територіальної цілісності України. "Завдання зараз полягає в тому, щоб зупинити цю війну, зміцнити незалежність самої України, визнати цілісність території України. Я вважаю, що Казахстан однаково ставиться до Росії, що на Україні, у нас немає конфліктів інтересів", – заявляв тоді Назарбаєв.

Кримське питання навіть стало приводом для конфлікту між службами протоколів Назарбаєва і президента РФ Володимира Путіна. На туристичній виставці у казахстанському місті Петропавловськ восени 2018 казахська сторона зажадала змінити маршрут двох президентом так, щоб вони обійшли стороною російський стенд з фотографіями керченського мосту.

Обережне ставлення казахського лідера до питання Криму легко пояснити. Питання "захисту російськомовного населення" в регіонах на півночі Казахстану, де проживає значна кількість етнічних росіян, неодноразово намагалися піднімати, особливо в 90-і. Доходило навіть до вуличних сутичок, інспірованих місцевими козаками та російськими націоналістами. У 1999 році за звинуваченням у підготовці повстання з метою відокремлення частини Казахстану та створення держави "Руська земля" були затримані і отримали тривалі тюремні терміни два десятки людей. На початку 2000-х за звинуваченням у підготовці збройного вторгнення в Казахстан в московському СІЗО відсидів лідер Націонал-більшовицької партії РФ Едуард Лімонов, який досі пророкує "кривавий переділ" в Казахстані після відходу Назарбаєва.

При цьому з середини 90-х, після зміцнення своєї персональної влади, Назарбаєв проводив жорстку політику по боротьбі з російським сепаратизмом. Поступово зміцнювалися позиції казахської мови, яка за ініціативою Назарбаєва до 2025 повинна перейти з кирилиці на латинський алфавіт. У РФ багатьма це було сприйнято як черговий "удар у спину".

Незадовго до відставки між Путіним і Назарбаєвим відбулася телефонна розмова. Відставку Назарбаєва в РФ коментують стримано, висловлюючи надію на "продовження дружби з Росією" при наступному президенті. "Найголовніше полягає в тому, що, по суті, президентом у Казахстану залишиться Назарбаєв, як би він не називався", - заявив перший заступник голови комітету Держдуми з СНД, євразійської інтеграції та у справах співвітчизників і затятий адепт "русского міру" Костянтин Затулін.