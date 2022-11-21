Токаев рассказал об изменениях в Казахстане после президентских выборов

Казахстанский лидер заявил, что конституционная реформа будет осуществляться "четко и последовательно".

"Мы переходим к новой форме политического устройства страны", - подчеркнул Токаев.

Кроме того, экономику страны ждут "кардинальные изменения" с целью повышения благосостояния граждан.

"Для воплощения всех этих целей в жизнь нам нужно единство. Поэтому призываю всех вас к единству!" - сказал лидер на президентских выборах.

Что касается самой избирательной кампании, то, по убеждению Токаева, она "прошла справедливо и открыто", и всем кандидатам в президенты были предоставлены равные возможности, никаких ограничений в отношении баллотирующихся не было.

"Они свободно посещали регионы, встречались с избирателями, вели агитацию... Каждому избирателю была предоставлена свобода выбора. Таким образом, эта кампания прошла справедливо и открыто", - заявил политик.