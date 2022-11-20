Токаев лидирует на выборах президента Казахстана: данные экзитполлов

В Казахстане сегодня, 20 ноября, проходят внеочередные президентские выборы. На пост главы государства страны, кроме действующего президента Касым-Жомарт Токаева, претендуют еще пять кандидатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на InformBuro .

Согласно данным экзитполлов, Касым-Жомарт Токаев, вероятно, выигрывает выборы президента Казахстана с 82,45% голосов.

В 20:14 по киевскому времени ЦИК Казахстана сообщила, что на всех избирательных участках внутри страны голосование завершено. Голосование продолжается только на участках за пределами страны. Итоговая статистика будет представлена 21 ноября. Явка по предварительным данным составила 69,43%.

Общественный наблюдатель Рафаэль Гасанов, владелец информационного портала Independ.kz, отметил, что основной наплыв голосующих на избирательных участках внутри страны пришёлся на вечер.