Токаєв: конституційний порядок відновлено у всіх регіонах Казахстану

Станом на 7 січня протести в Казахстані в основному перейшли в мирне русло. У всіх регіонах країни відновлено конституційний порядок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram порталу vlast.kz, який цитує президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

"Почалася операція антитерор. Сили правопорядку проводять напружену роботу. Конституційний порядок в основному відновлено у всіх регіонах країни. Місцеві органи контролюють ситуацію. Але терористи як і раніше застосовують зброю, завдають шкоди майну громадян. Тому контртерористичні акції слід продовжувати до повного знищення бойовиків", - заявив президент Казахстану.

Повідомляється, що вранці Токаєв провів засідання контртерористичного штабу, на якому влада розглянула оперативну обстановку в країні та хід антитерористичної операції.

Нагадаємо, раніше Міністерство внутрішніх справ Казахстану вперше офіційно підтвердило наявність жертв зіткнень з боку учасників протестів в Алмати. На даний момент відомо про 26 загиблих. Загалом в країні затримано 3 000 протестувальників.

Зазначимо, напередодні повідомлялося про 18 загиблих серед силовиків. Крім того, на учасників масових акцій завели кримінальні справи, їм загрожує до довічного ув'язнення.