Где и как лучше заряжать электромобиль: важно, чтобы они дозволяли экономию

До поры до времени об этом не догадываются даже некоторые новоиспеченные владельцы электромобилей – но на самом деле от вынесенного в заголовок вопроса зависит сам смысл покупки батарейного транспорта. Что в этом отношении нужно знать украинским водителям?

О том, где и как целесообразнее заряжать электромобиль, читайте в материале РБК-Украина .

Для большинства потребителей электромобиль привлекателен в первую очередь низкими затратами на заправку. Но далеко не всегда они действительно низкие. И причина отличий – именно в месте зарядки. Чтобы понять почему так и как воспользоваться этим знанием, нужно выяснить некоторые технические подробности.

Следовательно, процесс зарядки тяговой батареи электромобиля имеет несколько аспектов и все они влияют на конечную стоимость процесса.

Порт подключения (разъем)

Первое, от чего зависит возможность зарядить электромобиль в той или иной "точке" – совместимость розетки на автомобиле с кабелем зарядной станции (или розетки на станции с кабелем, который привез с собой владелец). Формат разъема зависит, во-первых, от применяемого автопроизводителем стандарта, а во-вторых, от мощности зарядного устройства. К примеру, самый распространенный в Украине электромобиль Nissan Leaf "по умолчанию" имеет разъем Type 1 (J1772), рассчитанный на "медленные" зарядки. Но опционально он может быть дополнительно оборудованным разъемом типа CHAdeMO для "быстрых" зарядных станций. Машины, собранные для американского или китайского рынков, имеют разъемы собственных форматов. Кроме того, есть, например, популярный стандарт Mennekes (Type 2), использующий для быстрой зарядки промышленную трехфазную сеть.

Время

Важное обстоятельство – мощность зарядного устройства, так как от него зависит скорость, с которой аккумулятор будет наполняться энергией. К примеру, элементарное устройство, которым укомплектован каждый электромобиль, использует обычную розетку бытовой сети 220 вольт.

В лучшем случае домашняя проводка рассчитана на ток потребления 16 ампер, отсюда (220В х 16А = 3,52 кВт минус потери на преобразование) имеем максимальную мощность около 3,3 киловатт. Это позволяет зарядить типичный электромобиль массовой модели за 7-8-10 часов, в зависимости от емкости батареи (Nissan Leaf имеет от 24 до 62 кВт·ч).

Более серьезные стационарные устройства, мощностью порядка 10 – 30 кВт, заряжают электромобили до полного быстрее – за 2 - 4 часа. Наконец, самые мощные зарядки типа Supercharger и CHAdeMO, имея более чем 50-киловатную отдачу, заряжают аккумулятор за 20 - 40 минут, но не на 100%, а на 80% (для сохранения аккумулятора остальные 20% емкости пополняются уже малым током).

Итак, грубо говоря, есть зарядные устройства трех уровней (и трех скоростей): от бытовой розетки, станции “ускоренного” типа и максимально “быстрые” суперчарджеры.

Место расположения

Дома. Самый простой вариант – зарядить машину дома, от бытовой розетки на 220 вольт. Да, это самый долгий способ, но он самый дешевый и не требует никаких хлопот с поиском ближайшей зарядной станции, ожиданием на ней в очереди и т.д. Существенное замечание – в старых домах сети и розетки не всегда выдержат и тех минимальных 16 ампер, и иногда приходится потратиться на модернизацию проводки. Конечно, никто не мешает владельцу электромобиля выделить 1000 - 1500 долларов и установить домашнюю зарядную станцию второго уровня, чтобы сократить время зарядки вдвое.

Самый простой вариант – зарядить машину дома, от бытовой розетки на 220 вольт. Да, это самый долгий способ, но он самый дешевый и не требует никаких хлопот с поиском ближайшей зарядной станции, ожиданием на ней в очереди и т.д. Существенное замечание – в старых домах сети и розетки не всегда выдержат и тех минимальных 16 ампер, и иногда приходится потратиться на модернизацию проводки. Конечно, никто не мешает владельцу электромобиля выделить 1000 - 1500 долларов и установить домашнюю зарядную станцию второго уровня, чтобы сократить время зарядки вдвое. На АЗС. Да, многие "бензиновые" автозаправочные комплексы имеют одну-две розетки для электромобилей. Как правило, это станции второго уровня скорости, хотя в Украине уже есть несколько супербыстрых станций, и некоторые из них расположены именно на АЗС. Вообще основные трассы по всем магистральным направлениям через территорию Украины уже охвачены зарядками.

Да, многие "бензиновые" автозаправочные комплексы имеют одну-две розетки для электромобилей. Как правило, это станции второго уровня скорости, хотя в Украине уже есть несколько супербыстрых станций, и некоторые из них расположены именно на АЗС. Вообще основные трассы по всем магистральным направлениям через территорию Украины уже охвачены зарядками. В общественных местах. В больших и малых городах появляется все больше так называемых публичных зарядок – на больших и малых парковках, возле популярных торгово-развлекательных комплексов и рядом с маленькими кафе, рядом со спортклубами и кинотеатрами. Словом, новые станции ставят там, где водитель может, запарковав машину подключенной к станции, оставить еще немного своих денег ее владельцу – в ожидании, пока батарея пополнится энергией. Конечно, электричество здесь тоже не бесплатное, да еще и оплачивается, так сказать, коммерческим курсом.

Стоимость

Дешевле всего заправка электромобиля обходится дома, ведь платить приходится по обычному бытовому тарифу без каких-либо накруток. Правда, это без учета затрат на зарядную станцию – если она будет закуплена и смонтирована. Зарядить полную батарею дома обычно обходится до 100 грн.

Самый дорогой "бак" выходит на "быстрых" станциях мощностью 40 - 50 кВт и более, минута подключения здесь стоит не менее 5 грн.

Золотая середина – станции на 10 - 30 кВт (зарядки второго уровня), тариф здесь – от 10 грн до 15 грн за киловатт. Цена зависит от типа порта и мощности станции.

Если коротко

Если речь не идет о Model S, не о Taycan и не об I-Pace (извините, кого еще из премиум-класса не упомянули), весь смысл электромобиля сводится к расчетам. Ведь очень часто получается, что поиски "розетки", время в очереди и выпитый в ожидании кофе вместе с тарифами "общественных" зарядок подводят потребительский смысл покупки "электрички" вплотную к нулю. Да и с финансовой рентабельностью могут быть вопросы. Поэтому – считайте.