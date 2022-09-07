"Точно не на роки". Данілов спрогнозував тривалість війни в Україні
Перемога України у війні проти Росії буде нелегкою, проте ця війна точно не триватиме роками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю LB.ua.
Данілов зазначив, що Україна повинна зробити так, щоб у Росії не було ніякого бажання атакувати знову.
Секретар РНБО також розповів, що має свій прогноз щодо закінчення війни.
"Я дуже обережно, Ви знаєте, до цього ставлюся. Я кажу, що раз - це буде непроста війна; два - перемога буде за нами; три - не буде швидкої перемоги, але це точно не роки-роки", - сказав він.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО заявив, що Україна не повинна погоджувати звільнення своїх територій ні з якою державою. Використання наданої зброї-інше питання.
Як раніше повідомляв міністр оборони України, для того, щоб звільнити всі окуповані території України, в межах її міжнародно визнаних кордонів, необхідні кілька кроків: зупинка російського агресора; стабілізація лінії фронту і підготовка до контрнаступальної операції.
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