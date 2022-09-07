"Точно не на роки". Данілов спрогнозував тривалість війни в Україні

Перемога України у війні проти Росії буде нелегкою, проте ця війна точно не триватиме роками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю LB.ua .

Данілов зазначив, що Україна повинна зробити так, щоб у Росії не було ніякого бажання атакувати знову.

Секретар РНБО також розповів, що має свій прогноз щодо закінчення війни.