ua ru
Ср, 07 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Точно не на роки". Данілов спрогнозував тривалість війни в Україні

Новость на русском →
Київ, Середа 07 вересня 2022 11:08
"Точно не на роки". Данілов спрогнозував тривалість війни в Україні Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Перемога України у війні проти Росії буде нелегкою, проте ця війна точно не триватиме роками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю LB.ua.

Данілов зазначив, що Україна повинна зробити так, щоб у Росії не було ніякого бажання атакувати знову.

Секретар РНБО також розповів, що має свій прогноз щодо закінчення війни.

"Я дуже обережно, Ви знаєте, до цього ставлюся. Я кажу, що раз - це буде непроста війна; два - перемога буде за нами; три - не буде швидкої перемоги, але це точно не роки-роки", - сказав він.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО заявив, що Україна не повинна погоджувати звільнення своїх територій ні з якою державою. Використання наданої зброї-інше питання.

Як раніше повідомляв міністр оборони України, для того, щоб звільнити всі окуповані території України, в межах її міжнародно визнаних кордонів, необхідні кілька кроків: зупинка російського агресора; стабілізація лінії фронту і підготовка до контрнаступальної операції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО Війна в Україні
NEWS
Мінус 460 окупантів і 20 танків: Генштаб назвав нові втрати РФ
Мінус 460 окупантів і 20 танків: Генштаб назвав нові втрати РФ
DAILY
Повітряний фронт. Як Україна збиває російські ракети і чому у нас немає ПРО
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Повітряний фронт. Як Україна збиває російські ракети і чому у нас немає ПРО