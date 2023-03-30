С точностью до 90%. В Японии научили искусственный интеллект обнаруживать мины в земле
Японская компания NEC обучила искусственный интеллект определять места расположения противопехотных и противотанковых мин в земле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NEC.
Специальное программное обеспечение при наличии всех необходимых данных может предсказать районы расположения мин с точностью около 90%. Эта работа проводилась в рамках совместного проекта с Международным комитетом Красного Креста, который начался в июне 2021 года.
Для этого проекта NEC получил от МККК открытые данные, такие как географическая и геологическая информация, данные о местонахождении жилья и важных зданий, а также отчеты жителей. Затем искусственный интеллект NEC выбрал и проанализировал информацию, чтобы предсказать области с высокой вероятностью наземных мин.
В результате саперы смогут быстрее и с меньшими затратами обследовать большие площади. Используя искусственный интеллект для сортировки этих данных и информации, специалисты могут сосредоточиться на принятии решений о том, где проводить разминирование наиболее эффективным способом.
В будущем система также будет включать новые источники данных, такие как дистанционное зондирование (например, данные, собранные с дронов и спутников), для дальнейшего повышения скорости и точности прогнозов.
На рисунке зеленым отображены зоны с минами, а красным - результат аналитической работы програмного обеспечения.
Напомним, 22 марта трое жителей одного из сел Николаевской области подорвались на российской мине, когда поехали полем к лесополосе собирать дрова. Все они погибли.
Кроме того, вчера, 29 марта в Изюмском районе автомобиль подорвался на вражеской мине, в результате чего погибли два человека.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.