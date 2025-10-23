Точность без компромиссов: как CSD LAB формирует стандарты лабораторной диагностики в Украине

Лаборатория CSD LAB, известная своей уникальной патоморфологической экспертизой, продолжает активно развивать национальную сеть. Только в сентябре компания открыла шесть новых современных отделений в разных регионах страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на интервью сооснователя и CEO сети лабораторий Александра Дудина изданию NV.

"Цель на ближайшую перспективу - 300 отделений. Наша цель - сделать точную и персонализированную диагностику доступной как можно большему количеству украинцев. Стремимся, чтобы забота о здоровье была рядом - в каждом городе и для каждой семьи", - рассказал соучредитель и CEO сети Александр Дудин.

Фото: Сооснователь и CEO сети Александр Дудин (CSD LAB)

По его словам, CSD LAB - единственная из крупных лабораторных сетей Украины, которая начинала не с общеклинической диагностики, а с патоморфологии и молекулярно-генетических исследований -- самого сложного звена в лабораторной медицине.

"Именно это определило наш подход: с самого начала мы относились к процессам максимально ответственно. Сегодня остаемся лидерами в этой сфере. Проводим широчайший спектр исследований для диагностики онкологии - от гистологии до NGS-панелей, которые дают полную картину молекулярного профиля опухоли. Именно наши эксперты устанавливают каждый третий онкологический диагноз в Украине",- подчеркнул он.

Ежегодно CSD LAB выполняет более 1,5 миллиона исследований разной сложности, беря на себя роль реформатора в отрасли и открывая доступ к высокоточной диагностике для миллионов украинцев.

Среди ключевых решений - внедрение NGS-диагностики для персонализированного лечения. В 2021 году лаборатория открыла молекулярно-генетический центр, ставший базой для развития персонализированной медицины в Украине.

CSD LAB также одним из первых внедрила метод жидкостной цитологии, дерматопатологическую диагностику и автоматизированную идентификацию микроорганизмов на приборе MALDI-TOF - каждый из этих шагов стал технологическим прорывом для украинского рынка.

Фото: Ежегодно CSD LAB выполняет более 1,5 млн исследований (CSD LAB)

"Для людей важно знать, что обратившись к CSD LAB, они получат достоверный результат, на который можно положиться. И эта уверенность стала основой нашей репутации. Мы никогда не идем на компромисс, когда речь идет о точности", - подчеркнул Дудин.

Сегодня компания продолжает расширять спектр услуг и внедрять новые инновационные направления.

CSD LAB инвестирует в развитие лабораторных технологий, автоматизацию процессов и повышение скорости выполнения анализов, оставаясь двигателем качественных изменений в сфере медицинской диагностики Украины.