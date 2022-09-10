ua ru
Сб, 10 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Втеча - непоганий вибір. Зеленський відреагував на "перегрупування" росіян на Сході

Новость на русском →
Київ, Субота 10 вересня 2022 21:39
Втеча - непоганий вибір. Зеленський відреагував на "перегрупування" росіян на Сході Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Російська армія в останні дні на Сході України демонструє своє найкраще вміння – тікати.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Російська армія в ці дні демонструє найкраще, що вміє – показує спину. І, нарешті, це непоганий вибір для них - бігти. Окупантам в Україні місця немає і не буде", - підкреслив Зеленський.

Крім того, сьогодні Зеленський заявив, що контрнаступ української армії триває. Військові з початку вересня звільнили від російських окупантів вже майже 2000 кілометрів території.

Раніше ми писали, що сьогодні російський Генштаб заявив про "перекидання" окупантів з району Балаклії та Ізюма на інший напрямок. Таким чином російське командування вирішило приховати провал та втечу своїх військ з Харківської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Збройні сили України Вторгнення Росії до України
NEWS
Контрнаступ ЗСУ триває: новий звіт ISW про ситуацію на фронті
Контрнаступ ЗСУ триває: новий звіт ISW про ситуацію на фронті
DAILY
Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі