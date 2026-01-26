RU

На фоне угрозы от РФ? Финляндия создала центр защиты критической инфраструктуры

Фото: Финляндия создала центр защиты критической инфраструктуры (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Финляндия вместе с другими странами Балтийского региона при участии Европейской комиссии работает над созданием центра морского мониторинга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пограничной службы Финляндии.

Отмечается, что ключевой задачей нового центра станет защита важной подводной инфраструктуры в Финском заливе.

Отмечается, что Балтийское море сейчас находится в условиях повышенной безопасности из-за серии повреждений электросетей, телекоммуникационных кабелей и газопроводов, зафиксированных после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины в 2022 году.

Запуск новой инициативы в сотрудничестве с государствами Балтийского моря и Еврокомиссией должен усилить контроль и реагирование на угрозы подводным объектам в регионе Финского залива.

В заявлении отмечается, что ответственные органы должны иметь достаточные полномочия и возможности для оперативного вмешательства в случае инцидентов как в территориальных водах, так и в исключительной экономической зоне.

 

НАТО реагирует на угрозы от РФ в Балтийском море

Отметим, в конце декабря 2025 года стало известно, что правительства стран-членов НАТО принимают решение об укреплении своих флотов и присутствия в акватории Балтийского моря на фоне атак РФ на критическую подводную инфраструктуру.

Также НАТО усилило патрулирование в рамках операции "Балтийский часовой". Однако пока возможности осмотра судов все еще очень ограничены из-за международного права.

Кроме того, стало известно, что РФ продолжит свои попытки атаковать и повредить критическую инфраструктуру стран НАТО в Балтийском море, как РФ делала это в последние годы.

