На фоне угрозы от РФ? Финляндия создала центр защиты критической инфраструктуры

Отмечается, что ключевой задачей нового центра станет защита важной подводной инфраструктуры в Финском заливе.

Отмечается, что Балтийское море сейчас находится в условиях повышенной безопасности из-за серии повреждений электросетей, телекоммуникационных кабелей и газопроводов, зафиксированных после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины в 2022 году.

Запуск новой инициативы в сотрудничестве с государствами Балтийского моря и Еврокомиссией должен усилить контроль и реагирование на угрозы подводным объектам в регионе Финского залива.

В заявлении отмечается, что ответственные органы должны иметь достаточные полномочия и возможности для оперативного вмешательства в случае инцидентов как в территориальных водах, так и в исключительной экономической зоне.