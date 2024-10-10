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На фоне обострения риторики РФ. НАТО в ближайшие дни начнет ядерные учения

Фото: Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В понедельник, 14 октября, НАТО начнет ежегодные ядерные учения Steadfast Noon. Они будут проходить в Бельгии, Нидерландах и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марка Рютте, которого цитирует Reuters.

"В неопределенном мире жизненно важно, чтобы мы испытывали нашу оборону и укрепляли ее, чтобы наши противники знали, что НАТО готова и способна ответить на любую угрозу... Все учения будут особенно сосредоточены на Великобритании, Северном море, а также Бельгии и Нидерландах", - заявил Рютте. 

Он добавил, что учения не будут предусматривать использование боевого оружия, впрочем, около 2 тысяч военных, которые будут участвовать в Steadfast Noon, будут имитировать миссии, в которых самолеты будут нести американские ядерные боеголовки. 

Учения продлятся в течение около двух недель. 

Между тем официальные представители НАТО отметили, что учения не являются ответом на недавние заявления России. По словам помощника генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Ангуса Лапсли, Steadfast Noon является важным для демонстрации ядерных сил Альянса и сдерживания любой угрозы. 

"Мы стремимся сдерживать любого противника, и прежде всего Россию, в несколько различных способов, в том числе с помощью обычных средств сдерживания", - пояснил Лапсли журналистам. 

Ядерные угрозы России

С начала полномасштабной войны ядерные угрозы со стороны Российской Федерации (РФ), а также Беларуси стали особенно выразительными. Кремль пытается запугать Запад, акцентируя внимание на своих стратегических ядерных возможностях, особенно в свете усиления военной поддержки Украины со стороны западных государств.

Только недавно диктатор Владимир Путин объявил об изменениях в ядерной доктрине России, которые расширят условия использования ядерного арсенала.

В частности, вслед за диктатором высказался и Олександр Лукашенко, который также начал угрожать Западу ядерным оружием.

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