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На фоне удара США по Ирану: Израиль предупредил своих граждан

Иллюстративное фото: Израиль изменил инструкции для граждан из-за Ирана (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Армия обороны Израиля предупредила израильтян об ужесточении мер безопасности на фоне угрозы со стороны Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ЦАХАЛа.

"С 03:45 вступают в силу обновленные инструкции Службы тыла. Согласно новым правилам, во всех регионах страны сохраняется только деятельность, необходимая для обеспечения базовых потребностей населения", - предупредили военные израильтян.

Согласно новым инструкциям, образовательные учреждения в Израиле закрываются, все собрания отменяются, а работать смогут только те организации, которые выполняют жизненно важные функции.

В то же время, поступила информация о том, что президент США Дональд Трамп созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на фоне ударов американцев по иранским объектам.

Удары по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Львиный народ". ЦАХАЛ нанес удары по военным и ядерным объектам Ирана и продожлает это делать до сих пор.

Также были ликвидированы десятки топ-командиров Ирана и физики-ядерщики, которые занимаются ядерной программой страны. В Израиле предупреждали, что не остановятся, пока не выполнят своих целей.

В ночь на 22 июня США тоже нанесли удары по иранским объектам. Информацию об этом подтвердил лично президент Дональд Трамп, отметив, что объект в Фордо прекратил свое существование.

На днях министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ продолжит операцию и знает, что для достижения всех целей аятолла "не может продолжать существовать".

На фоне операции Израиля, верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи назвал имена трех высокопоставленных священнослужителей, которые заменят его в случае ликвидации.

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