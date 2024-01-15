На фоне Олимпиады. Билеты в Лувр подорожали почти на треть

Стоимость билетов в Лувр выросла почти на 30%. Такой скачок происходит на фоне Олимпиады, которая начнется летом в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Стоимость билетов в Лувр выросла с 17 евро до 22 евро. Это первое за семь лет изменение цен в самом посещаемом музее мира, который в прошлом году посетили около 8,9 млн человек.

Как отмечает издание, такое повышение цен на билеты не повлияло на посещаемость. Сегодня, 15 января, утром на входе в Лувр наблюдалась очередь.

В Лувре объяснили такой скачок цены необходимостью покрытия расходов на электроэнергию - в период с 2021 по 2022 год счета выросли на 88 %. Также музей планирует продлить часы работы.

В то же время, как подчеркнули в Лувре, 40 % посетителей имеют право на бесплатные билеты, включая молодежь до 25 лет, низкооплачиваемых и безработных, инвалидов, учителей, журналистов и беженцев из Украины.

В связи с Олимпиадой в Париже наблюдается рост цен и на билеты на метро, которые подорожают почти вдвое в июле и августе.

Разовые билеты будут продаваться за четыре евро по сравнению с 2,10 евро сейчас, а блоки по 10 билетов - за 32 евро по сравнению с 16,90 евро в настоящее время.

Олимпиада в Париже

Напомним, 26 июля в Париже начнутся летние Олимпийские игры. Они станут 33 по счету и продлятся до 11 августа.

Париж за всю историю уже два раза принимал у себя летние Олимпийские игры - в 1900 и 1924 годах.

Олимпиада в Париже стала скандальной, поскольку на соревнования допустили российских и белорусских спортсменов. Это произошло несмотря на полномасштабное вторжение в Украину.