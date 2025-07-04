На фоне новых атак РФ: Израиль объявил о дополнительном пакете помощи Украине

Отмечается, что помощь будет передана через Национальное агентство по международному сотрудничеству при МИД Израиля. Каждая из систем водоснабжения сможет обеспечить питьевой водой десятки тысяч людей. Их установят в восточных регионах Украины, где население страдает от острой нехватки воды.

"Новая гуманитарная помощь финансируется из бюджета Министерства иностранных дел и является продолжением приверженности Израиля к поддержке Украины", - рассказал Бродский.

Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения Израиль уже предоставил значительную гуманитарную помощь Украине. В частности, речь о воздушных и наземных "мостах" с поставками продовольствия, медикаментов и другого необходимого оборудования.

В первые месяцы войны также был развернут полевой госпиталь, а в первом квартале 2025 года были распределены сотни генераторов в регионах, пострадавших от обстрелов.