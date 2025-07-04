На фоне новых атак РФ: Израиль объявил о дополнительном пакете помощи Украине

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар поручил передать Украине новую партию помощи. Она включает современные системы водоснабжения для жителей районов, где инфраструктура пострадала от обстрелов РФ.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил посол Израиля в Украине Михаил Бродский.
Отмечается, что помощь будет передана через Национальное агентство по международному сотрудничеству при МИД Израиля. Каждая из систем водоснабжения сможет обеспечить питьевой водой десятки тысяч людей. Их установят в восточных регионах Украины, где население страдает от острой нехватки воды.
"Новая гуманитарная помощь финансируется из бюджета Министерства иностранных дел и является продолжением приверженности Израиля к поддержке Украины", - рассказал Бродский.
Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения Израиль уже предоставил значительную гуманитарную помощь Украине. В частности, речь о воздушных и наземных "мостах" с поставками продовольствия, медикаментов и другого необходимого оборудования.
В первые месяцы войны также был развернут полевой госпиталь, а в первом квартале 2025 года были распределены сотни генераторов в регионах, пострадавших от обстрелов.
Напомним, ранее мы писали, что Израиль помог Украине усилить защиту неба от российских ракет. Речь идет о передаче систем противовоздушной обороны Patriot.
Еще в прошлом году в СМИ появились слухи о том, что Украина и США обсуждают с Израилем возможную передачу 8 систем Patriot. Публично результаты таких переговоров не раскрывались.
Подробнее о слухах вокруг такой помощи Украине РБК-Украина писало в материале.
Уже в этом году The New York Times написало, что этим летом Украина должна получить одну систему ПВО Patriot из Израиля.
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