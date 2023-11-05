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На фоне нападения ХАМАС на Израиль. Второй авианосец США прибыл на Ближний Восток

Фото: второй авианосец США прибыл на Ближний Восток (facebook.com/TheCVN69)
Автор: Константин Широкун

Американская ударная авианосная группа во главе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower прибыла на Ближний Восток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Центрального командования Вооруженных сил США.

"Авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower прибыла на Ближний Восток в рамках усиления регионального присутствия", - говорится сообщении Центрального командования.

Сообщается, что в состав ударной группы вошли флагманский авианосец USS Dwight D. Eisenhower, ракетный крейсер USS Philippine Sea, эсминцы USS Mason и USS Gravely, а также 3-е авианосное крыло с девятью эскадрильями.

Помощь США Израилю

После нападения ХАМАС на Израиль стало известно, что США направляют свою авианосную группу в восточную часть Средиземного моря. Также Соединенные Штаты перебросили в Средиземноморский регион более 20 самолетов, говорится об истребителях F-35 и F-15.

Позже стало известно, что туда же направляется авианосец USS Dwight D. Eisenhower. По словам главы Пентагона, отправка USS Dwight D. Eisenhower в Восточное Средиземноморье – это часть усилий США по сдерживанию враждебных действий против Израиля или любых усилий, направленных на расширение этой войны после нападения ХАМАС на Израиль.

Кроме того, США заявляли, что направили в Израиль самолеты со средствами ПВО и боеприпасами.

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