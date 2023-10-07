На фоне слухов о поставках снарядов между КНДР и Россией выросло движение поездов, - СМИ

Спутниковые снимки показывают самый большой за последние годы трафик на границе России и КНДР. Это происходит через день после появления слухов о старте передачи РФ северокорейской артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Beyond Parallel, являющийся проектом американского Центра стратегических и международных исследований в Южной Корее.

Отмечается, что на станции Тумангагн в Расоне на границе КНДР и РФ заметили примерно 73 грузовых вагона. Такого количества там не видели последние пять лет, и даже до пандемии трафик на этом участке был меньше.

"Учитывая, что Ким Чен Ын и Путин обсудили некоторые военные обмены и сотрудничество на своем недавнем саммите, резкое увеличение железнодорожных перевозок, вероятно, свидетельствует о снабжении Северной Кореей оружия и боеприпасов в Россию", - говорится в отчете проекта.

Однако узнать, что именно везут в вагонах, по спутниковым зимам невозможно, ведь контейнеры в основном покрыты брезентом.

Сотрудничество России и Северной Кореи

13 сентября диктаторы Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились в России для обсуждения военного сотрудничества. До этого западные СМИ сообщали о намерениях КНДР передать России артиллерийские запасы и оружие в обмен на технологии.

В то же время, Economist утверждает о том, что Пхеньян уже больше части года поставляет Москве артиллерийские боеприпасы и ракеты типа "Катюша".

А вчера CBS News со ссылкой на источники сообщило, что КНДР уже начала передавать России артиллерию.

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