У ТКГ заявили про необхідність великоднього перемир'я на Донбасі

Тристороння контактна група по Донбасу в Мінську заявила про необхідність оголошення великоднього перемир'я. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

За словами спецпредставника ОБСЄ в ТКГ по ситуації на Донбасі Мартіна Сайдіка, обговорення загальної ситуації з безпекою і підготовка до оголошення перемир'я з нагоди великодніх свят склали основу на засіданні робочої групи з безпеки.

"У підсумку ТКГ зійшлася в думці про необхідність оголошення перемир'я і домовилася провести додаткову відеоконференцію 18 квітня для його остаточного узгодження. Досвід показує, що для ефективного і довгострокового перемир'я найголовніше - це політична воля сторін, при її наявності це зробити нескладно", - зазначив Сайдік.

Підгрупа також обговорила додаткові заходи щодо забезпечення безпеки та гуманітарного розмінування. Учасники ж економічної робочої групи висловили занепокоєність ситуацією, яка виникла на початку місяця навколо компанії "Вода Донбасу" у зв'язку з перебоями електропостачання.

Сайдік закликав сторони конфлікту забезпечити безпеку і стале функціонування як компанії "Вода Донбасу", так і всіх інших життєво важливих об'єктів цивільної інфраструктури.

Крім того, координатор гуманітарної робочої групи посол Тоні Фріш представив результати свого візиту на Донбас, який відбувся 3-9 квітня.

Наступне засідання контактної групи пройде в Мінську 24 квітня.

Нагадаємо, сьогодні російська сторона в Мінську під час переговорів у тристоронній контактній групі по врегулюванню ситуації на Донбасі, зірвала засідання гуманітарної та економічної підгруп.

Відзначимо, останні переговори в Мінську щодо ситуації на сході України проходили 27 березня. В той день Росія категорично відмовилася обговорювати питання обміну ув'язненими.