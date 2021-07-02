Через екокатастрофу на Донбасі є загроза забруднення Азовського моря: які будуть наслідки

Донбас на межі екологічної катастрофи, в результаті якої може забруднитись Азовське море. Наслідки торкнуться Чорноморського регіону - Румунії, Болгарії, Грузії й Туреччини

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна консультант української делегації в ТКГ з екологічних питань Єгор Фірсов, йдеться у матеріалі "На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні" .

За його словами, небезпечні відходи з шахт можуть потрапити у річку Сіверський Донець, звідки й в Азовське море.

"Це найбільш серйозна екологічна небезпека", - зазначив він.

Крім того, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков повідомив виданню, що існує загроза радіаційного забруднення як мінімум акваторії Азовського моря.

"І тут наслідки екологічної катастрофи на півночі Криму торкнуться не тільки України, але й усього Чорноморського регіону - Румунії, Болгарії, Грузії й Туреччини", - зазначив він.