ТКГ погодила перемир'я на Донбасі з 27 липня. Названа умова для вогню у відповідь

Тристороння контактна група домовилася про нову угоду про перемир'я на Донбасі. В ОБСЄ розповіли, коли дозволяється відповідь вогнем в разі наступальних дій.

Про це йдеться в прес-релізі ОБСЄ.

В ОБСЄ роз'яснили, що під наступальними діями слід розуміти будь-які спроби змінити позиційне розміщення сил, яке склалося на момент прийняття заяви про повне припинення вогню, а також будь-яке просування в бік противника, в тому числі проведення розвідувальних або диверсійних дій.

В такому випадку вогонь у відповідь допускається, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм.

Про такі накази слід повідомляти Тристоронню контактну групу, вони не можуть бути дезавуйовані жодними іншими наказами, в тому числі секретними.

"Керівництво Збройних сил України та озброєнних формувань ОРДЛО повинні публічно заявити про видання наказів з перерахуванням всіх зазначених заходів і підтвердити, що дані накази про припинення вогню відповідають дійсним заходам", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні українська сторона підтвердила погодження повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

В Офісі президента України відзначили, що припинення вогню є однією з умов для політичного врегулювання конфлікту, який має завершитися виборами в окремих районах Донецької і Луганської областей.

При цьому, за словами представника України в політичній групі ТКГ Андрія Костіна, передумови для виборів в ОРДЛО не створені не з вини Києва.