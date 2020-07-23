Зеленський пояснив проблеми з розведенням сил на Донбасі в минулі роки

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Україна не могла відвести війська через постійні провокації

Розведення сил на Донбасі не могло відбутися в минулі три роки через постійні провокації бойовиків. Як тільки восени 2019 року сторони погодили нове розведення, стало можливим будівництво мостового переходу в Станиці Луганській.

Про це в ході візиту на Донбас заявив президент України Володимир Зеленський, передає його прес-служба.

"Торік восени ми, нарешті, досягли домовленості про припинення вогню, розвели сили і важке озброєння, побудували новий мостовий перехід. Ці кроки значно полегшили страждання місцевих жителів, які до того мало не щодня у надзвичайно складних умовах перетинали лінію розмежування", - підкреслив Зеленський.

Він також додав, що в рамках Тристоронньої контактної групи йде робота щодо якнайшвидшого відкриття двох нових КПВВ в Золотому та Щасті Луганської області. А необхідні гарантії безпеки для цього діють з 10 липня.

На зустрічі з представниками місії ОБСЄ, Міжнародного комітету Червоного Хреста, системи ООН в Україні та керівництвом Донецької ОДА відзначили важливість відновлення діалогу в нормандському форматі, відкриття КПВВ після епідемії COVID-19 і т. д.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Тристороння контактна група погодила перемир'я на Донбасі з 27 липня, при цьому в ОБСЄ роз'яснили умови для вогню у відповідь.

Крім того, сторони домовилися про відкриття двох нових пунктів пропуску на Донбасі до 10 листопада.