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ТКГ погодила 13 ділянок для розмінування на Донбасі

Київ, Середа 08 липня 2020 оновлено 22:32
ТКГ погодила 13 ділянок для розмінування на Донбасі
Фото: сапери ДСНС (facebook.com pressjfo.news)
Автор: Максим Зайченко

Надалі планують розмінувати ще 7 ділянок

У середу, 8 липня, на черговому засіданні Тристороння контактна група (Україна, Росія, ОБСЄ) попередньо погодила 13 ділянок для розмінування на Донбасі. Надалі планується розмінувати ще 7 ділянок.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"В рамках цієї роботи та на виконання домовленостей Паризького саміту "Нормандської четвірки" було попередньо погоджено 13 ділянок для проведення робіт з розмінування з можливістю подальшої обробки наступних семи ділянок", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що для подальшої активізації роботи з питань безпеки українська делегація ініціювала 14 липня додаткове засідання відповідної робочої групи ТКГ.

Нагадаємо, у квітні цього року сторони ТКГ домовилися подати ОБСЄ списки об'єктів для розмінування.

Нагадаємо, раніше Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повідомляли, що з початку 2020 року на Донеччині зафіксовано 10 смертей серед цивільного населення в результаті підриву на мінах.

З початку 2017 року жертвами вибуху мін і боєприпасів стали 300 мирних жителів.

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