ТКГ проведе чергові зустрічі цього тижня: що розглянуть
Тристороння контактна група (ТКГ) з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі збереться на чергові онлайн-зустрічі цього тижня. Відеоконференції пройдуть 13-14 квітня.
Про це у Telegram повідомила прес-служба української делегації.
Повідомляється, що 13 квітня пройдуть відеоконференції робочих груп з безпеки, політичних, гуманітарних та економічних питань, а 14 квітня - відеоконференція спільного засідання ТКГ.
На порядку денному наступні питання:
- порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ;
- імплементація мінських угод і підсумків Паризького саміту;
- забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;
- продовження розробки плану спільних кроків;
- відновлення роботи КПВВ і відкриття нових у Золотому і Щасті;
- обмін утримуваними особами;
- повний і безумовний доступ міжнародних організацій;
- відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування
Також повідомляється, що на сьогодні політичні радники "нормандської четвірки" продовжують консультації, мета яких повернутися до всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі.
Нагадаємо, раніше заступник глави Адміністрації президента Росії і парламентер на рівні політичних радників Дмитро Козак заявив, що Москва пропонувала залучити до роботи ТКГ колишнього президента України Віктора Януковича.
Але в українській делегації назвали цю інформацію "ще одним анекдотом".