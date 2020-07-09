ТКГ не смогла согласовать даже преамбулу закона о особом статусе Донбасса

За підсумками обговорення закону про особливий статус Донбасу з російською стороною у ході засідання Тристоронньої контактної групи не вдалося досягти консенсусу навіть по преамбулі. РФ вимагає прибрати з преамбули згадку про реінтеграцію переселенців.

Про це написав представник Донецька в ТКГ журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Facebook.

На його думку, по інших принципових статтях навряд чи можливо в принципі домовитися.

"Що стосується території ОРДЛО. На засіданні знову порушувалося питання Дебальцевого і захоплених в України в порушення Мінська 1700 квадратних кілометрів. Російські бойовики, зрозуміло, повертати їх відмовляються. І як в таких умовах можна говорити про виконання Мінських угод - не ясно", - підкреслив журналіст.

Казанський зазначив, що Росія вимагає скоротити преамбулу і прибрати з неї згадку про повернення та реінтеграцію переселенців.

"Тобто, РФ і її бойовики практично прямим текстом вимагають викреслити 1,5 млн виїхали людей. І зрозуміло чому. Вони бояться самого факту нашого існування, адже ми псуємо їх пропагандистську картинку", - написав він.

На думку журналіста, бойовики бояться повернення проукраїнськи налаштованого населення, яке з самого початку не визнавало жодних "Л/ДНР".

"Крім того, вони користуються нашим захопленим майном, яке дуже не хочуть повертати. Само собою, ми з цим ніколи не погодимося... Викреслити переселенців не вдасться, і для нас це принциповий момент", - додав Казанський.

За його словами, представник ОРДЛО від РФ Родіон Мірошник заявив, що 1,5 млн осіб "це несуттєве питання", і їх слід прибрати з преамбули, щоб не було зайвого тексту.

"У цілому для мене після ряду засідань ТКГ вже очевидно, що всіляко гальмує і заводить у глухий кут цей процес саме російська сторона. Практично всі пропозиції, які висуває Україна, Росією та її сателітами не приймаються і блокуються. Преамбула закону про особливий статус - яскравий тому приклад", - підсумував журналіст.

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський заявив, що від України ніхто не може нічого вимагати на міжнародній арені, в тому числі, прийняття закону про особливий статус Донбасу.

Нагадаємо, в кінці червня українська сторона під час засідання ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі підняла питання повернення окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Відзначимо, раніше німецьке видання Spiegel писало, що Кремль на зустрічі політичних радників зажадав від України до 6 липня подати проект закону про закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції.