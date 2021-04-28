В ТКГ не обговорювали документ про контроль над режимом тиші, - Кравчук
Робоча підгрупа в складі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) 27 квітня не розглядала документ про посилення контролю над дотриманням режиму припинення вогню на Донбасі. Його планують розглянути в середу, 28 квітня.
Про це повідомив очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчу в ефірі телеканалу "Дом".
Він зазначив, що остаточно не вдалося домовитися з питання припинення вогню на Сході та ухвалення додаткового механізму контролю над дотриманням тиші.
"Річ у тому, що підгрупа не приймає остаточного рішення. Є чотири підгрупи в складі ТКГ: політична, з питань безпеки, гуманітарна та економічна. Вони створені для того, щоб готувати порядок денний, який буде розглядатися на засіданні спільної Тристоронньої контактної групи. Вони працюють. А рішення буде прийматися завтра", - сказав Кравчук.
Водночас він заявив про "позитивні" очікування.
"Тому що йде процес обговорення, не відштовхування питання, а саме обговорення. У нас рідко таке було на робочих підгрупах, коли теми обговорювалися. Останнім часом, у всякому разі. А зараз ось ця тема обговорюється", - додав Кравчук.
Раніше Кравчук заявив, що заяви Володимира Путіна про те, що своїми діями на сході України РФ захищає російськомовних людей - це глибока фальш. Наслідки агресії Росії проти України - 15 тис. загиблих і 1,6 млн переселенців.