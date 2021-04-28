ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В ТКГ не обговорювали документ про контроль над режимом тиші, - Кравчук

Новость на русском → Україна, Середа 28 квітня 2021 00:20
В ТКГ не обговорювали документ про контроль над режимом тиші, - Кравчук Фото: очільник ТКГ Леонід Кравчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Робоча підгрупа в складі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) 27 квітня не розглядала документ про посилення контролю над дотриманням режиму припинення вогню на Донбасі. Його планують розглянути в середу, 28 квітня.

Про це повідомив очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчу в ефірі телеканалу "Дом".

Він зазначив, що остаточно не вдалося домовитися з питання припинення вогню на Сході та ухвалення додаткового механізму контролю над дотриманням тиші.

"Річ у тому, що підгрупа не приймає остаточного рішення. Є чотири підгрупи в складі ТКГ: політична, з питань безпеки, гуманітарна та економічна. Вони створені для того, щоб готувати порядок денний, який буде розглядатися на засіданні спільної Тристоронньої контактної групи. Вони працюють. А рішення буде прийматися завтра", - сказав Кравчук.

Водночас він заявив про "позитивні" очікування.

"Тому що йде процес обговорення, не відштовхування питання, а саме обговорення. У нас рідко таке було на робочих підгрупах, коли теми обговорювалися. Останнім часом, у всякому разі. А зараз ось ця тема обговорюється", - додав Кравчук.

Раніше Кравчук заявив, що заяви Володимира Путіна про те, що своїми діями на сході України РФ захищає російськомовних людей - це глибока фальш. Наслідки агресії Росії проти України - 15 тис. загиблих і 1,6 млн переселенців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Донбас Кравчук
NEWS
Єрмак: поки невідома дата зустрічі Зеленського з Путіним, але вона може стати історичною
Єрмак: поки невідома дата зустрічі Зеленського з Путіним, але вона може стати історичною
DAILY
"Російські гірки" Емманюеля Макрона. Чого чекати Україні від французького президента
Анастасія Ізвощіковаспеціально для РБК-Україна "Російські гірки" Емманюеля Макрона. Чого чекати Україні від французького президента