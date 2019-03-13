ТКГ обговорила списки для обміну полоненими на Донбасі, - Сайдік

Зараз уточнюється положення тих осіб, які перебувають у списках

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе обсуждает списки пленных на обмен. Об этом сообщил журналистам по итогам прошедшего в Минске заседания ТКГ спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает РБК-Украина со ссылкой на Белта.

По его словам, сейчас уточняется положение тех лиц, которые находятся в списках.

"Списки обсуждаются. Уточняется положение тех лиц, которые находятся в списках. Это очень детальная работа, она идет. Это делается послом Тони Фришем", - сказал Сайдик.

Кроме того, помимо вопросов, связанных с обменом удерживаемыми лицами, гуманитарная рабочая группа сегодня обсудила необходимые условия улучшения линии соприкосновения.

Отвечая на вопрос о ситуации с реконструкцией КПП "Станица Луганская", Сайдик отметил: "Я очень недоволен положением дел по этому вопросу. К сожалению, до сих пор нам не удалось улучшить условия перехода, в частности, людей в возрасте, для которых это очень сложно".

Напомним, сегодня Министерство иностранных дел Украины направило СММ ОБСЕ ноту из-за нарушения вооруженными формированиями России режима прекращения огня и попросило дать им оценку ситуации на Донбассе.

Добавим, Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина передала Российской Федерации списки украинских граждан для освобождения в ходе обмена пленными.