ТКГ в Мінську домовилася про одночасне відкриття КПВВ в Золотому і Щасті

Також досягнуто домовленостей у питаннях розведення сил і засобів
Під час засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську 11 березня сторони досягли домовленості у питанні одночасного відкриття КПВВ у населеному пункті Золоте і населеному пункті Щастя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента України.
Крім того, було досягнено домовленостей щодо питання обміну утримуваними особами. Сторони домовилися:
Також досягнуто домовленостей у питаннях розведення сил і засобів та запровадження Консультативної ради.
Від України на засіданні був присутній керівник ОП Андрій Єрмак.
Раніше заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак повідомив, що 11 березня Тристороння контактна група в Мінську домовилася протягом тижня визначити осіб, які підлягають до звільнення на Донбасі.
РБК-Україна писало, що сторони домовилися протягом тижня визначити нові ділянки розведення сил від лінії зіткнення.