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Лавров хоче, щоб Німеччина та Франція змусили Україну виконати "Мінськ"

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Москва, Неділя 05 грудня 2021 15:15
Лавров хоче, щоб Німеччина та Франція змусили Україну виконати "Мінськ" Фото: Сергій Лавров, глава МЗС Росії (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна не хоче виконувати мінські домовленості щодо врегулювання на Донбасі. Він хоче, щоб учасники "нормандського формату" переговорів змусили Україну виконати угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір російського телеканалу "Россія-1".

На думку Лаврова, Україну не можна залишати "віч-на-віч із самою собою", оскільки тоді вона нібито не буде виконувати мінські домовленості.

"Її потрібно змушувати, саме для цього і був створений "нормандський формат", але Берлін та Париж поки манкують своїми зобов'язаннями. Ми привертаємо їхню увагу до того, що це треба обов'язково зробити", - сказав російський міністр.

Зазначимо, що нормандський формат переговорів було започатковано ще до підписання документу під назвою "Комплекс заходів щодо виконання Мінського протоколу", який сьогодні і називають мінськими домовленостями.

Перша зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії для врегулювання конфлікту на Донбасі відбулася 6 червня 2014 року, а от мінські домовленості було підписано у лютому 2015 року.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що переговори в нормандському форматі зайшли в глухий кут.

Водночас український президент Володимир Зеленський заявив, що для завершення війни потрібно провести прямі переговори з Росією.

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Україна МЗС РФ Донбас Германия Лавров Мінські угоди Нормандський формат
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