TKEY DMCC має намір здійснити запуск платіжної системи Tkeycoin

Компанія TKEY DMCC готується запустити в СНД, Російській Федерації та ОАЕ інноваційну систему мобільних та банківських платежів на технологічній платформі Tkeycoin. Згодом система вийде на глобальний рівень. Важливо відзначити, що попит на акції TKEY DMCC після виходу новини про запуск системи швидких платежів Tkeycoin збільшився в 2,5 рази.



За словами розробників, за допомогою нової платформи користувачі зможуть безпечно проводити внутрішні і транскордонні перекази поза міжнародних платіжних каналів. Система зможе надійно захистити фінансову діяльність торгових, банківських і державних суб'єктів, а так само звичайних людей, що володіють веб-гаманцями Tkeycoin.



Уточнюється, що користувальницьким інструментом нової системи виступить ПЗ для ОС Android і iOS, з його допомогою через Apple Pay і Google Pay будуть доступні онлайн і офлайн криптовалютные платежі за послуги та товари. В перспективі функціонал системи увійде мультиобмін, що дозволить одержувачу платежу самостійно вибирати валюту прийому.