Ткаченко после увольнения из КМВА получит новую должность, Кабмин уже согласовал

Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру Тимура Ткаченко на должность председателя Киевской областной государственной администрации. Ранее эту должность занимал Николай Калашник.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства. Ранее Ткаченко возглавлял Киевскую городскую военную администрацию, однако был освобожден от этой должности.

Решение должен принять Зеленский

После согласования Кабинетом министров назначение еще не считается окончательным.

Следующим этапом станет решение президента Украины Владимира Зеленского. Именно глава государства должен подписать указ о назначении Тимура Ткаченко председателем Киевской областной государственной администрации.

После выхода соответствующего президентского указа Ткаченко официально вступит в должность руководителя Киевской ОГА.

Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обновление кадровой политики правительства и пересмотр подходов к работе министерств. По его словам, в ближайшее время планируется провести оценку эффективности работы ведомств, после которой будут приняты дальнейшие управленческие решения.