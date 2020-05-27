Ткаченко відповів на звинувачення "Укркінохроніки" в рейдерстві та закликав повернути вкрадене

Фото: Олександр Ткаченко (РБК-Україна)

Ткаченко заявляє, що керівництво "Укркінохроніки" привласнило собі державне майно

Народний депутат Олександр Ткаченко спростовує звинувачення ДП "Укркінохроніка" в рейдерстві та заявляє, що в розпорядженні профільного комітету Верховної ради є всі документи, що підтверджують спробу керівництва підприємства заволодіти державним майном.

Про це Ткаченко заявив в коментарі РБК-Україна.

"Завтра на робочій групі комітету, разом з правоохоронними органами, ми будемо розбиратись - як сталось, що державне майно опинилось в приватних руках - при чому під забудову будинків, а не для кіностудії. Мабуть, ця робоча група і лякає директорку та нових власників, що навіть потроху стали виконувати так звані інвестиційні забов’язання лише нещодавно. "Рейдернути" на кіностудії, якщо все давно розкрадено, нема чого. А от посадити за ґрати тих, хто цьому сприяв та повернути вкрадене державі - можна. В цьому так само переконані та старожили студії. Тож нехай готуються", - заявив Ткаченко.

Нагадаємо, раніше трудовий колектив державного підприємства "Українська студія хронікально-документальних фільмів" (ДП "Укркінохроніка") звернувся до президента Володимиру Зеленському з проханням захистити підприємства від начебто спроб Олександра Ткаченка організувати рейдерське захоплення державного підприємства.

Своєю чергою, раніше представники профільного комітету ВР і Міністерства культури та інформаційної політики звинуватили керівництво ДП "Укркінохроніка" в доведенні підприємства до банкрутства та неналежним зберіганням архіву.

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Автор: РБК-Україна