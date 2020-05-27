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Ткаченко ответил на обвинения "Укркинохроники" в рейдерстве и призвал вернуть украденное

Новости » Политика     27.05.2020 - 18:37
Ткаченко ответил на обвинения "Укркинохроники" в рейдерстве и призвал вернуть украденное
Фото: Александр Ткаченко (РБК-Украина)

Ткаченко заявляет, что руководство "Укркинохроники" присвоило себе государственное имущество

Народный депутат Александр Ткаченко опровергает обвинения ГП "Укркинохроника" в рейдерстве и заявляет, что в распоряжении профильного комитета Верховной рады есть все документы, подтверждающие попытку руководства предприятия завладеть государственным имуществом.

Об этом Ткаченко заявил в комментарии РБК-Украина.

"Завтра на рабочей группе комитета, вместе с правоохранительными органами, мы будем разбираться - как случилось, что государственное имущество оказалось в частных руках - при чем под застройку домов, а не для киностудии. Видимо, эта рабочая группа и пугает директора и новых владельцев, что даже понемногу стали выполнять так называемые инвестиционные обязательства только недавно. "Рейдернуть" на киностудии, если все давно разворовано, нечего. А вот посадить за решетку тех, кто этому способствовал и вернуть украденное государству - можно. В этом так же убеждены и старожилы студии. Поэтому пусть готовятся", - заявил Ткаченко.

Напомним, ранее трудовой коллектив государственного предприятия "Украинская студия хроникально-документальных фильмов" (ГП "Укркинохроника") обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой защитить предприятия от якобы попыток Александра Ткаченко организовать рейдерский захват государственного предприятия.

В свою очередь, ранее представители профильного комитета ВР и Министерства культуры и информационной политики обвинили руководство ГП "Укркинохроника" в доведении предприятия до банкротства и ненадлежащем хранением архива.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Александр Ткаченко
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