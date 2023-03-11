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Ткаченко анонсировал ревизию мощей в Киево-Печерской лавре

Фото: в Минкульте анонсировали ревизию мощей святых в Лавре
Автор: Антон Малиновский

В Министерстве культуры анонсировали ревизию музейных экспонатов, в частности, мощей святых, в Киево-Печерской лавре и пригрозили уголовной ответственностью для представителей УПЦ МП в случае их перемещения в другое место.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко во время телемарафона, передает РБК-Украина.

По словам министра, межведомственная комиссия пришла к выводу, что со стороны УПЦ МП в Лавре "были нарушения по использованию имущества, и их достаточно много, в том числе новостройки на территории Нижней Лавры без соответствующих разрешений, и многие другие вещи".

"Последняя ревизия была в 2018 году, и все это зафиксировано, все объекты в перечне. Любой шаг, который смогут осуществить представители УПЦ МП в отношении движимого имущества, собственно музейных экспонатов, будет зафиксирован, и они будут иметь уголовную ответственность" , - сказал он.

Ткаченко также отметил, что в министерстве предусмотрели возможный отказ монахов покидать территорию Лавры 29 марта, поэтому в состав комиссии будут привлечены представители СБУ и МВД.

Министр подчеркнул, что после завершения ревизии комиссии никто не говорит, что жизнь монахов в Лавре прекратится, но это повод для того, чтобы они могли определиться с тем, как они могут остаться в Лавре.

Напомним, что ранее в Минкульте подтвердили "выселение" представителей УПЦ МП из Лавры. Их договор на использование помещений истекает 29 марта.

А в начале декабря 2022 Киево-Печерскую лавру официальнозарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.

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УПЦ МПМинистерство культуры