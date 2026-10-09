Ткача задержали в Австрии по подозрению в шпионаже, оператора УП до сих пор удерживают

В МВД Австрии добавили, что Ткача уже отпустили, а оператора "Украинской правды" Ярослава Бондаренко до сих пор удерживают. Также под стражей находятся еще двое украинцев. Их задержали в начале недели по подозрению в шпионаже, но имена не раскрывают.

Ткача и Бондаренко заключили под стражу в четверг, 8 октября. Журналиста выпустили в 4:00 утра в пятницу, после 12 часов под стражей. Об этом в Facebook написала главная редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

Что говорят в прокуратуре и в УП

"В ходе других расследований возникло подозрение еще в отношении двух человек, но оно не было подтверждено", - сообщила агентству АПА спикер Венской прокуратуры Нина Буссек.

Она имела в виду Ткача и Бондаренко. По ее словам, одного человека уже освободили, а допрос другого продолжается. В настоящее время, похоже, подозрение против обоих не подтверждается. Других комментариев Буссек предоставить не смогла.

Бондаренко получил ранения во время ареста и был госпитализирован. По словам Мусаевой, допрос оператора начался только ночью.

"Обвинения, выдвинутые против наших коллег во время их ареста, не имеют ни сходства ни с чем, с чем редакция имела дело в прошлом. Это вызывает серьезные вопросы", - написала главная редактор.

Мусаева ожидает пояснений от австрийских прокуроров. То же требуют и в посольстве Украины.

"Мы ожидаем своевременного официального заявления от соответствующих австрийских органов власти об обстоятельствах и правовых основаниях его ареста", - сказала спикер посольства Украины в Вене.

Над чем работал Ткач

Михаил Ткач – руководитель следственного отдела "Украинской правды" и один из самых известных журналистов-расследователей Украины. Он работает более десяти лет. В своих материалах следит за ведущими политиками и бизнесменами и задает им неудобные вопросы.

Недавно его расследование касалось, в частности, бывшего генерального прокурора Украины Руслана Кравченко. По данным украинских антикоррупционных следователей, тот, вероятно, скрылся в Вене.

Напомним, что 8 октября Ткача задержали в Вене во время редакционного задания.